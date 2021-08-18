Taliban lideri kim?

Afganistan'da yaşanan olaylardan sonra gündeme oturan Taliban, dünyanın da en çok konuşulan konularından oldu. Konu hakkında detaylar araştırılırken Taliban lideri kim, merak edildi. Pekiş, Taliban lideri kim?

Taliban'ın Afganistan'da yaptığı faaliyetler tüm dünyada gündem oldu. Taliban hakkında araştırmalar yapılırken Taliban lideri kim, merak edildi. İşte detaylar… Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

TALİBAN LİDERİ KİM?

Haybatullah Akundzade, Molla Ahtar Mansur'un yaklaşık bir yıl boyunca gruba liderlik ettikten sonra bir Amerikan saldırısında öldürülmesinin ardından 25 Mayıs 2016'da Taliban'ın lideri oldu.