Taliban Lideri Ahundzade: ABD ile imzalanan anlaşmayı ihlal etmeyeceğiz
İslam dininde verdiği sözü yerine getirmemenin caiz olmadığını ifade eden Ahundzade "ABD ile imzalanan anlaşmayı ihlal etmeyeceğiz" dedi.
29.02.2020 23:51 | Son Güncelleme: 29.02.2020 23:51
Taliban Lideri Hibetullah Ahundzade, Taliban'ın ABD ile imzalanan anlaşmayı ihlal etmeyeceğini belirtti.
Ahundzade, yaptığı açıklamada, "ABD ile Taliban arasında imzalanan barış anlaşması metnindeki taahhütler Taliban tarafından ihlal edilmeyecek." dedi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com