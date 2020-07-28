Taliban, Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan ettiğini duyurdu Afganistan'da Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mücahit, 31 Temmuz'dan başlamak üzere Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan ettiklerini, Taliban üyelerine 3 gün boyunca ateşkese uymaları konusunda talimat verildiğini ifade etti.

Afganistan'da Taliban'ın Sözcüsü Zabihullah Mücahit, 31 Temmuz'dan başlamak üzere Kurban Bayramı'nda 3 günlük ateşkes ilan ettiklerini, Taliban üyelerine 3 gün boyunca ateşkese uymaları konusunda talimat verildiğini ifade etti.

Mücahit, yaptığı açıklamada, kendilerine yönelik herhangi bir saldırı gerçekleşirse karşılık verileceğini vurguladı.

Taliban ile müzakereler bir haftada başlayabilecek

Afganistan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Sıddık Sıddıki, yaptığı açıklamada, Taliban'ın ateşkes kararını memnuniyetle karşıladıklarını, güvenlik güçlerine kendilerini savunmak dışında herhangi bir saldırıda bulunmamalarına dair emir verildiğini kaydetti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, bu sabah yaptığı açıklamada, 5 bin Taliban üyesinin serbest bırakılmasının yakında tamamlanacağını ve Taliban ile müzakerelerin bir haftada başlayabileceğini açıkladı.

ABD ile Taliban arasında varılan anlaşma kapsamında, Taliban üyesi 5 binden fazla mahkumun, karşı taraftan da 1000'den fazla rehinenin Afganlar arası müzakerelerin başlamasından önce serbest bırakılması gerekiyor.

Mahkum takası kapsamında, 14 Temmuz'a kadar Afgan cezaevlerindeki 4 bin 199 Taliban üyesi ve Taliban'ın elinde bulunan 500'den fazla rehine serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA