Taliban kontrolündeki Nangarhar'da silahlı saldırı: 3 ölü - Haberler
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Taliban kontrolündeki Nangarhar'da silahlı saldırı: 3 ölü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Taliban kontrolündeki Nangarhar'da silahlı saldırı: 3 ölü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ile 1 sivil hayatını kaybetti.

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Nangarhar vilayetinin merkezi Celalabad kentinde düzenlenen silahlı saldırıda 2 Taliban mensubu ile 1 sivil hayatını kaybetti.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, silahlı kişiler Celalabad'ın İstgahi Kabil bölgesinde Taliban güçlerine yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Saldırıda 2 Taliban mensubu ile bir sivilin yaşamını yitirdiği bildirilirken saldırganların bölgeden kaçtığı kaydedildi.

Saldırıyı doğrulayan Taliban ise can kaybıyla ilgili bilgi paylaşmadı.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Öte yandan terör örgütü DEAŞ, Mezar Dere Nurkel bölgesinde Taliban'a ait araca düzenledikleri el yapımı patlayıcı (EYP) saldırısında 2 Taliban unsurunun yaralandığını açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ'ın, Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da 18-19 Eylül'de düzenlediği bombalı saldırılarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.

Diğer taraftan Taliban yetkilileri, DEAŞ'ın Afganistan için büyük tehdit oluşturmadığını ve terör örgütlerinin ülkedeki faaliyetine izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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