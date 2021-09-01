Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
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Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez - Haberler | Güncel

Katar Hava Yolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete başlaması için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

Katar Hava Yolları'na ait bir uçak, Taliban kontrolüne giren Kabil Havalimanı'nın yeniden faaliyete başlaması için inceleme yapacak teknik ekibi Kabil'e getirdi.

İsmini vermeyen Katarlı bir yetkilinin AA muhabirine yaptığı açıklamaya göre, havalimanının faaliyetlerine devamıyla ilgili görüşmeler yapacak teknik ekibi taşıyan bir Katar uçağı, Kabil'e ulaştı.

Teknik ekibin Afganistan tarafının talebi üzerine görüşmeler gerçekleştirmek için Kabil'e gittiğini belirten Katarlı yetkili, havalimanının işletilmesi ve güvenliğiyle ilgili görüşmelerin devam ettiğini kaydetti.

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Büro Sözcüsü Muhammed Naim de AA muhabirine yaptığı açıklamada Katarlı teknik heyetin, Kabil Havalimanı'ndaki tüm durumu değerlendireceğini söyledi.

Bu konuda ortak görüşmelerin süreceğini aktaran Naim, Katarlı teknik heyetin de havalimanının işletilmesine karar verilmesi ve teknik destek sağlanmasına yönelik değerlendirmeye devam edeceğini ve henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını ifade etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
Taliban kontrolündeki Kabil Havalimanı'na ilk uçak indi
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