Taliban kontrolündeki Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü - Haberler
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Taliban kontrolündeki Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel
Taliban kontrolündeki Afganistan'da düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil öldü

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Taliban kontrolündeki Afganistan'ın doğusunda bulunan Celalabad kentinde Taliban aracına yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti.

Celalabad Devlet Hastanesinden alınan bilgiye göre, kentteki 5. Bölge'de Taliban güçlerine ait bir araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi.

Görgü tanıkları ise saldırıda aralarında Taliban güçlerinin de bulunduğu 5'ten fazla kişinin yaralandığını öne sürdü.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.

Dün de aynı kentte düzenlenen bombalı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Terör örgütü DEAŞ'ın Afganistan'daki kalesi olarak bilinen Celalabad'da iki gün içinde iki bombalı saldırı düzenlenmiş oldu.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri
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