Taliban, Japonya'yı "Afganistan'ın yeniden inşasında yer almaya" davet etti
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Taliban, Japonya'yı "Afganistan'ın yeniden inşasında yer almaya" davet etti

Taliban, Japonya'yı 'Afganistan'ın yeniden inşasında yer almaya' davet etti
Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı - Haberler | Güncel

Taliban, Kabil ile Tokyo arasında "iyi ilişkiler" istediğini belirterek, Japonya'yı "Afganistan'ın yeniden inşasında yer almaya" davet etti.

Taliban, Kabil ile Tokyo arasında "iyi ilişkiler" istediğini belirterek, Japonya'yı "Afganistan'ın yeniden inşasında yer almaya" davet etti.

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin, Tokyo merkezli Kyodo ajansına verdiği röportajda, "Japonya'nın Afganistan'ın yeniden inşasında yer almasını istiyoruz. ve onlarla iyi bir ilişki kurma niyetindeyiz." ifadesini kullandı.

Şahin, Taliban'ın Afganistan'da Japonya ile "çeşitli alanlarda iş birliği" istediğini belirterek, "Japonya'nın Afganistan'daki büyükelçiliğini yakın zamanda yeniden açmasını umuyorum." diye konuştu.

"Ülkeyi terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani liderliğindeki Batı destekli Kabil rejimi için çalışan herkesin affedildiğini" tekrarlayan Şahin, "Biz Afganlar olarak ülkemizin yeniden inşası ve rehabilitasyonu için bir araya gelmeliyiz. Hiç kimse ABD'nin, işgalcilerinin ve iş birlikçilerinin destekçisi olarak hedef alınmıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Şahin, basın özgürlüğüne bağlı olduklarını belirterek, "yabancı medyanın Kabil'den veya Afganistan'ın herhangi bir yerinden haber yapabileceğini" söyledi.

Japonya 18 Ağustos'ta Kabil Büyükelçiliğindeki personelini tahliye ederek, faaliyetlerinin İstanbul'da kurulacak geçici ofiste sürdürüleceğini bildirmişti.

Kyodo ajansı Japonya'nın, 2001'den beri Afganistan'ın yeniden inşası için 6,8 milyar dolar sağladığını kaydetmişti.

Öte yandan, Taliban dün, ülkesinin nadir mineral kaynakları yönünden zengin olduğunu belirterek, Afganistan'ın dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Güney Kore ile çalışabileceğini aktarmıştı.

Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahir Balki, Güney Kore'nin Taliban'ı Afganistan'ın "meşru" hükümeti olarak tanımasını ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi umduğunu söylemişti.

Taliban daha önce de Çin yatırımlarını ülkeye davet etmişti.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde, hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Saadet Firdevs Aparı

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