Taliban, insan kaçırma suçlamasıyla öldürülen 4 kişinin cesedini meydanda astı

Taliban, Afganistan'ın batısındaki Herat vilayetinde, insan kaçırma suçlamasıyla öldürülen 4 kişinin cesedini, ibret olsun diye meydanda astı.

Herat Vali Yardımcısı Mevlevi Şir Ahmed Ömer, basına yaptığı açıklamada, söz konusu 4 kişinin, Herat vilayetinde faaliyet gösteren bir tüccar ve oğlunu kaçırdığını belirtti.

Ömer, kaçırılanların kurtarılması için bir operasyon düzenlendiğini kaydetti.

4 kişinin operasyon sırasında çıkan çatışmada hayatını kaybettiğini ifade eden Ömer, çatışmada bir Taliban mensubunun da yaralandığını söyledi..

Ömer, öldürülen insan kaçakçılarının cesetlerinin sabah saatlerinde Çevk Meydanı"nda asıldığını belirterek, "Diğerlerinin ibret alması için insan kaçıranların cesetleri meydanda asıldı." ifadesini kullandı.