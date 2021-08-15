Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi.

Taliban'ın yakında Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi.

Afganistan'da 34 vilayetten 31'inde kontrolü ele geçiren Taliban, başkent Kabil'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıklamıştı. Bir Taliban yetkilisi yaptığı açıklamada, örgütün Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Afganistan İslam Cumhuriyeti yerine Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceğini açıkladı.

Kabil'de 11 bölge Taliban kontrolünde

Taliban sözcüsü, Kabil'deki 11 ilçe merkezini kontrol ettiklerini aktararak, ilçelere "güvenliği sağlamak" için girdiklerini belirtti.

Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşlar askıya alındı

NATO yetkilisi basına verdiği demeçte, Kabil Havaalanı'nda tüm ticari uçuşların askıya alındığını ve yalnızca askeri uçaklara izin verildiğini aktardı. Havaalanı, çok sayıda ülke tarafından vatandaşlarını, büyükelçilik çalışanlarını ve diplomatları tahliye etmek amacı ile kullanılıyor.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Ülkesini Taliban'a terk edip kaçan Cumhurbaşkanı Gani'ye tepkiler çığ gibi: Vatanı sattılar
Kabil'de bekleyiş sürüyor
Kabil'de bekleyiş sürüyor
Afganistan'da Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanıyor
Afganistan'da Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanıyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Meral Akşener Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Bülent Ersoy Süreyya Yalçın Mohammed Al Saloussi
Spor Mete Gazoz Merve Çoban Fatih Terim Rıza Kayaalp Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban'ın yakında Afganistan İslam Emirliği'ni ilan edeceği iddia edildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.8.2021 21:32:12. #1.15#

title