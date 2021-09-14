Taliban'ın korkunç idam anı! Dar ağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti - Haberler
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Taliban'ın korkunç idam anı! Dar ağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Dünya

Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban, elindeki bazı esirleri de idam ediyor. Örgütün bir esiri idam ettiği anlar kayıt altına alınırken, darağacındaki şahsın son bir kez ayağının altındaki varile basarak hayatta kalma çabası yürekleri diken diken etti.

Afganistan'da ülkenin kontrolünü ele geçiren ve yeni yönetimi dünyaya ilan eden Taliban, kendisine karşı savaşanlara yönelik yaptırımlarına da devam ediyor. Örgütün infaz anlarına ilişkin görüntüler kan dondurdu.

SON ÇIRPINIŞLARI FAYDA ETMEDİ

Taliban'ın bir esiri idam ettiği anlar saniye saniye kaydedildi. Söz konusu görüntülerde militanların boynuna ip geçirdiği esir görülüyor. Militanların ayağının altından varili çektiği esirin yaşamak için son bir hamle yaparak varile dokunmaya çalışması, tüyleri diken diken etti.

OTOMATİK SİLAHLARLA KURŞUNA DİZDİLER

İdam ettikleri esiri iple öldürdükten sonra son bir hamle daha yapan Taliban militanları, ellerindeki otomatik silahlarla esiri kurşuna dizdi. Örgütün infaz görüntüleri sosyal medyada çok sayıda eleştirel yorum aldı.

Taliban'ın korkunç idam anı! Dar ağacındaki esirin son hareketi tüyleri diken diken etti
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Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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