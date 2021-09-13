Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Haberler | Güncel
Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu gerçekleştirdi.

Pakistan Uluslararası Havayolları (PIA), Taliban'ın Afganistan'da kontrolü sağlamasının ardından bu ülkeye ilk uluslararası ticari uçuşu gerçekleştirdi.

PIA Sözcüsü Abdullah Hafız Ha, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pakistan'ın başkenti İslamabad'dan Kabil'e hareket eden uçağın bir grup gazeteci ile gittiğini ve Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuşun gerçekleştiğini söyledi.

Han, uçağın charter olduğunu ifade ederek, Kabil'den İslamabad'a dönen uçakta ise Dünya Bankası çalışanları, uluslararası medya mensupları ve ülkeden ayrılmak isteyen yaklaşık 80 sivilin yer aldığını dile getirdi.

Han, kısa süre içinde Kabil'de uçuş hizmetlerinin başlamasını umduğunu sözlerine ekledi.

Taliban'ın 15 Ağustos'ta Kabil'e girmesinin ardından Afganistan'a uluslararası ticari uçuşlar durdurulmuştu.

AA / Muhammet Nazım Taşcı - Son Dakika Haberleri
Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz

Taliban Sözcüsü Suheyl Şahin'den Haberler.com'a özel açıklamalar: Türk halkının dualarını ve desteğini bekliyoruz
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Tanju Özcan Meral Akşener Fahrettin Koca Süleyman Soylu
Magazin Gülşen Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Amelia Hamlin
Spor Diego Marcao Ozan Tufan Sergen Yalçın Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Demir Çelik
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Taliban'ın kontrolü sağlamasının ardından Afganistan'a ilk uluslararası ticari uçuş yapıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.09.2021 15:08:36. #1.17#