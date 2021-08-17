Taliban'ın Kabil'e dönüşü: Batı, Afganistan'ı nasıl terk etti?
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Taliban'ın Kabil'e dönüşü: Batı, Afganistan'ı nasıl terk etti?

Taliban'ın Kabil'e dönüşü: Batı, Afganistan'ı nasıl terk etti?
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'da 6 Ağustos'ta yıllar sonra ilk kez bir vilayet merkezini ele geçiren Taliban, 9 gün sonra başkent Kabil'i de ele geçirerek 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden kontrolü sağladı.

Taliban, Afganistan'da 6 Ağustos'ta yıllar sonra ilk kez bir vilayet merkezini ele geçirdi.9 gün sonra 15 Ağustos'ta ise başkent Kabil'i de ele geçirerek 20 yıl sonra Afganistan'da yeniden kontrolü sağladı.Hızla ilerleyen Taliban savaşçıları karşısında on binlerce kişi evlerini terk etti, çoğu Kabil'e, bir kısmı da komşu ülkelere kaçtı.Kabil'de kaos yaşanırken, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ülkeden kaçtı. Binlerce Afgan vatandaşı da aynısını yapmaya çalışıyor.İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Doç. Dr. Hakan Güneş Taliban'ın bu denli hızlı ilerleyebilmesindeki faktörleri BBC Türkçe'ye anlattı.Video - Haber: Ege Tatlıcı

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