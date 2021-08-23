Taliban'ın giremediği direnişin son kalesi Pencşir kenti görüntülendi

Taliban'ın halen hakim olamadığı, Afganistan'ın başkenti Kabil'in kuzeydoğusunda bulunan Pencşir vilayetinin merkezi, görüntülendi.

Seksenli yıllarda Afganistan'ın Sovyet işgaline karşı direnişin en önemli liderlerinden biri olan Ahmed Åah Mesud'un memleketi olan Pencşir, adeta askeri bir çehre almış durumda.

TALİBAN ÅEHRE GİREMEDİ

Ahmed Åah Mesud'un 2001 yılında El Kaide tarafından öldürülmesinin ardından oğlu Ahmed Mesud'a bağlı silahlı güçler tarafından kontrol edilen kente Taliban hala giremedi.

"ÅEHİR KUÅATTIK"

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, Pencşir'in Taliban tarafından kuşatıldığını söylemişti. Pencşir'deki güçlerin teslim olması ve bu kentin Taliban'a teslim edilmesi konusunda müzakerelerin devam ettiğini bildiren Mücahit, bu sorunun masada çözülmesinden yana olduklarını belirtmişti.

ÅEHRE GİREN HERKES TEK TEK KONTROL EDİLİYOR

Etrafı yüksek dağlarla çevrili stratejik öneme sahip Pencşir'in girişinde Mesud'a bağlı elleri silahlı kişiler kente giren ve çıkan herkesi kontrol ediyor.

YILLAR Ã–NCE DE TALİBAN'A KARÅI DİRENMİÅLERDİ

Yol kenarları Sovyetler Birliği'nin işgal etmek için yaptığı başarısız girişimlerde imha edilen zırhlı araçların enkazlarıyla dolu olan Pencşir, ayrıca Taliban'ın Afganistan'ı yönettiği 1996 ve 2001 yılları arasındaki dönemde yapmış olduğu saldırılara karşı da direnmişti. Pencşir'de Taliban'a karşı direnen Mesud güçlerinin sayısının ne kadar olduğu kesin olarak bilinmiyor.

KAÇAN CUMHURBAÅKANI'NIN YARDIMCISI DA DİRENİÅE DESTEK VERİYOR

Ã–te yandan, Afganistan'ı terk eden eski Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Birinci Yardımcısı Emrullah Salih'in de Ahmed Mesud güçlerine destek vermek için bu kentte olduğu söyleniyor.

TALİBAN'IN ÃœLKEYE HAKİM OLMA SÃœRECİ

ABD ile Taliban arasında Åubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı