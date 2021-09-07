Taliban'ın geçici hükümetinde Başbakan, Başbakan yardımcısı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı kim oldu?

Son dakika gelen haberlere göre Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkeyi yönetecek yeni hükümeti açıkladı. Geçici hükümet olarak adlandırılan hükümette başbakan Hasan Akhund, başbakan yardımcısı Molla Abdülgani Birader, Molla Yakup ise savunma bakanı oldu. Peki, Taliban'ın geçici hükümetinde Başbakan, Başbakan yardımcısı, İçişleri Bakanı, Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı kim oldu? İşte detaylar...

Taliban'ın geçici hükümetinde yeni Başbakan kim oldu? Taliban'ın geçici hükümetinde Başbakan yardımcısı kimdir? Taliban'ın geçici hükümetinde İçişleri Bakanı kim olacak? Taliban'ın geçici hükümetinde Genelkurmay Başkanı kim oldu? Taliban'ın geçici hükümetinde Savunma Bakanı kim oldu? İşte tüm isimler...

TALİBAN GEÇİCİ HÜKÜMETİNDE BAŞBAKAN KİM OLDU?

Taliban'ın geçici hükümetinde başbakanlığa Hasan Akhund getirildi. Merak edilen diğer iki koltuğa ise başbakan yardımcısı olarak Molla Abdülgani Birader ve Savunma Bakanı olarak da Molla Yakup oturdu. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

TALİBAN'IN GEÇİCİ HÜKÜMETİNDE KİM HANGİ GÖREVDE?

Taliban'ın geçici hükümetinde diğer görev dağılımları şu şekilde:

Başbakan: Molla Muhammed Hasan Akhund

Başbakan Yardımcısı: Molla Abdülgani Birader

Başbakan Vekili: Molla Muhammed Hassan

İçişleri Bakanı: Sirajuddin Haqqani

Genelkurmay Başkanı: Molla Fazıl Ahund

Savunma Bakanı: Mevlevi Muhammed Yakub Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

HASAN AKHUND KİMDİR?

Hasan Akhund, Taliban'ın 1996 ila 2001 yılları arasındaki iktidarında da dışişleri bakanı ve başbakan yardımcısı olarak görev yapmıştı.

ABDÜLGANİ BİRADER KİMDİR?

Başbakan yardımcılığı görevini üstlenecek Abdülgani Birader ise, ABD ile yürütülen müzakerelerde yer almıştı.

İÇİŞLERİ BAKANI, ABD'NİN TERÖR ÖRGÜTÜ LİSTESİNDE

Geçiçi hükümetin İçişleri Bakanı Siraceddin Hakkani, ABD Federal Soruşturma Bürosu'nun (FBI) arananlar listesinde bulunuyor. Hakkani, 20 yıl süren savaşta ABD askerlerine yönelik en ölümcül saldırıların arkasındaki Hakkani ağının lideri olarak biliniyor. FBI, Hakkani'nin doğrudan tutuklanmasına yol açacak bilgileri kendilerine sağlayacak kişileri 5 milyon dolar ile ödüllendiriyor.

TALİBAN, ÜLKEDE KONTROLÜ TAMAMEN ELE GEÇİRDİĞİNİ AÇIKLAMIŞTI

Taliban, dün, Pencşir vilayetinde Ulusal Direniş Cephesi lideri Ahmet Mesud güçleriyle çatışmaların sona erdiğini, bölgede tam kontrolü sağladıklarını duyurmuştu.