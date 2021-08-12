Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi

- Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Gazne vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

- Taliban'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirdiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi

KABİL - Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban'ın Gazne vilayetinin merkezini ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

ABD güçlerinin Mayıs ayında çekilmeye başladığı Afganistan'da hakimiyet alanını genişleten Taliban, bir vilayet merkezinde daha kontrolü ele geçirdi. Taliban, bugün başkent Kabil'e 150 kilometre uzaklıktaki Gazne vilayet merkezini ele geçirdiğini duyurdu. Afgan hükümet güçlerinin son 7 günde kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 10'a yükseldi.

Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Gazne kentinin ele geçirildiğini doğrulayarak tüm resmi dairelerde kontrolün hükümet güçlerinin elinden alındığını ifade etti. İl meclis üyesi Hasan Rıza Yusufi ise yaptığı açıklamada, Gazne şehrinin sabah saatlerinde Taliban tarafından kuşatıldığını ve ele geçirildiğini, eyalet yetkililerinin Kabil'e gitmek üzere kenti terk ettiğini söyledi.

Taliban güçleri son olarak Afganistan'ın kuzeyindeki Bağlan vilayetinin merkezi Pul-i Humri ve Bedahşan vilayetinin merkezi Feyzabad'ı ele geçirmiş, daha önce de Tahar, Kunduz, Sar-i Pul, Nimruz, Cüzcan, Samangan vilayet merkezlerini almıştı.

ABD basının bir istihbarat raporuna dayandırdığı habere göre, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkili Taliban'ın Afganistan'ın başkenti Kabil'i 30 gün içinde kuşatabileceğini ve potansiyel olarak 90 gün içinde ise ele geçirebileceğini öne sürmüştü.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. Biden daha sonra ise çekilmenin 31 Ağustos'ta tamamlanacağını açıklamıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı