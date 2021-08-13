Taliban'ın Afganistan'da Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'de...
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Taliban'ın Afganistan'da Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'de...

Taliban'ın Afganistan'da Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'de...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taliban'ın Afganistan'da Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'de kontrolü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15'e yükseldi.

Taliban'ın Afganistan'da Ghor vilayetinin merkezi Firuz Koh, Helmand vilayetinin merkezi Leşkergah ve Badgis vilayetinin merkezi Qala-e-Naw'de kontrolü ele geçirmesiyle Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 15'e yükseldi. - KANDAHAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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