Taliban'ın 5 sivili öldürdüğü iddia edildi

Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Varduç ilçesinde Taliban militanlarının, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 5 sivili öldürdüğü iddia edildi.

Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, yaptığı açıklamada, Taliban militanların, Varduç ilçesi sakinlerinden 5 kişiyi, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle kaçırarak öldürdüğünü söyledi.

Nazari, öldürülenlerin sivil olduğunu belirtti.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA