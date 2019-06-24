Taliban'ın 5 sivili öldürdüğü iddia edildi
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Varduç ilçesinde Taliban militanlarının, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 5 sivili öldürdüğü iddia edildi.
Afganistan'ın kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinin Varduç ilçesinde Taliban militanlarının, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle 5 sivili öldürdüğü iddia edildi.
Badahşan Valiliği Sözcüsü Nik Muhammed Nazari, yaptığı açıklamada, Taliban militanların, Varduç ilçesi sakinlerinden 5 kişiyi, güvenlik güçlerine destek verdiği gerekçesiyle kaçırarak öldürdüğünü söyledi.
Nazari, öldürülenlerin sivil olduğunu belirtti.
Taliban'dan henüz konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA
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