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Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

AA, Bilal Güler - Güncel
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Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri arasında çatışma çıktı

Afganistan ile Pakistan arasında bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı bölgesinde, Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri çatıştı.

Afganistan ile Pakistan arasında bulunan Spin Boldak Sınır Kapısı bölgesinde, Taliban ile Pakistan güvenlik güçleri çatıştı.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, kişisel Twitter hesabından konu ile ilgili açıklama yaptı.

İlk ateşin Pakistan güçlerince açıldığını öne süren Mücahid, "Her iki tarafın liderleri bilgilendirildi ve durum şu an kontrol altında. Bu olayın neden meydana geldiğine yönelik kapsamlı bir araştırma yapacağız." ifadelerini kullandı.

Mücahid, ölü ve yaralı bilgisini paylaşmadı.

Afgan basın kuruluşu TOLO'ya göre olayda 1 kişi hayatını kaybederken en az 20 kişi yaralandı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, Taliban güçlerinin çatışma alanına ek kuvvetler gönderdiği görüldü.

Spin Boldak Sınır Kapısı, Afganistan'ın güneyindeki Kandahar vilayetinin Pakistan sınırında bulunuyor.

AA / Bilal Güler - Güncel

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