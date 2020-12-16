- Taliban heyeti, Pakistan'da
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- Taliban heyeti, Pakistan'da

16.12.2020 20:18 | Son Güncelleme: 16.12.2020 20:29

- Taliban heyeti, Pakistan'da Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

- Taliban heyeti, Pakistan'da

İSLAMABAD - Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, Katar'ın başkenti Doha'dan 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Afganistan hükümeti ve Taliban arasındaki barış görüşmeleri Katar'ın başkenti Doha'da 12 Eylül'de başlamış ve 2 Aralık'ta taraflar arasında uzlaşma sağlanmıştı. Görüşmelerin ikinci aşaması ise 14 Aralık tarihinde 23 günlüğüne ara verilmişti. Taliban'ın kurucularından Molla Abdul Gani Baradar'ın öncülüğündeki heyet, Doha'dan 3 günlük resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'a geldi.

Heyet, ziyaret kapsamında Dışişleri Bakanı Shah Mahmood Qureshi'nin başkanlığındaki heyet ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından basın toplantısında konuşan Qureshi, görüşmelerde Pakistan'ın Afganistan'da süregiden barış için askeri bir çözüm olmadığı görüşünü bir kez daha ortaya koyduğunu aktardı. Qureshi, "Müzakere edilmiş bir siyasi çözüm, barışçıl ve istikrarlı bir Afganistan için ilerlemenin tek yoludur. Görüşmede net olan şey, son 40 yıldaki olayların Afganistan, Pakistan ve tüm bölgeye çok fazla zarar vermesiydi. Bu hasarı telafi etmek için tarihi bir fırsat ve boşa harcanmaması gerekiyor" dedi.

Görüşmelerde ayrıca, Pakistan'da bulunan Afganistanlı mültecilerin durumu ve sınır ticareti ele alınacak. Taliban heyetini, Başbakan İmran Khan ile de görüşmesi bekleniyor.

- Taliban heyeti, Pakistan'da
- Taliban heyeti, Pakistan'da
- Taliban heyeti, Pakistan'da
- Taliban heyeti, Pakistan'da

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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