Taliban heyeti Pakistan'da

03.10.2019 11:13

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Taliban heyetinin ziyaretinden detaylar İSLAMABAD - Amerika Birleşik Devletleri ile Taliban temsilcileri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da 'barış müzakereleri' için yeniden bir araya geldi. ABD'li diplomat Zalmay Halilzad ile Taliban hareketinin kurucularından Abdul Gani Baradar, eş zamanlı olarak Pakistan'a ziyaret gerçekleştirdi. Gelen ekipleri Pakistan Dışişleri Bakanı Shah Mehmood Qureshi karşıladı.

Kaynak: AA