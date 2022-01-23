Taliban heyeti Norveç'teki görüşmelere katıldı

Taliban heyetinin, Norveç'in başkenti Oslo'da çok sayıda yetkili ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Taliban heyetinin, Norveç'in başkenti Oslo'da çok sayıda yetkili ile görüşmelerde bulunduğu bildirildi.

Taliban geçici hükümeti sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin Norveç makamları ile toplantı düzenlediğini kaydetti.

Açıklamada, toplantı sırasında, katılımcıların birbirinin görüşlerini sabırla dinlediği ve ülkenin mevcut durumu hakkında fikir alışverişinde bulunduğu belirtildi.

Katılımcıların, Afganistan'ın tüm Afganların ortak evi olduğunu doğruladığı ve Afganların ülkede daha iyi siyasi, ekonomik ve güvenlik için birlikte çalışması gereğinin vurgulandığı aktarıldı.

Afganistan'ın bütün sorunlarının tek çözümünün anlayış ve iş birliği olduğunun tüm katılımcılar tarafından kabul edildiği bilgisi paylaşıldı.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.

Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirmişti.

Huitfeldt, söz konusu temasların "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtmişti.

Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetmişti.