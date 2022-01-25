Taliban heyeti, Norveç'te ABD ve AB temsilcileriyle Afganistan'daki durumu görüştü - Haberler
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Taliban heyeti, Norveç'te ABD ve AB temsilcileriyle Afganistan'daki durumu görüştü

Taliban heyeti, Norveç'te ABD ve AB temsilcileriyle Afganistan'daki durumu görüştü
AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Haberler | Güncel

Taliban heyeti, Norveç'in başkenti Oslo'da ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileriyle Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Taliban heyeti, Norveç'in başkenti Oslo'da ABD ve Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin temsilcileriyle Afganistan'daki son durumu ele aldı.

Taliban geçici hükümetinin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abdul Kahhar Belhi, basına yaptığı açıklamada, geçici hükümetin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki başkanlığındaki Taliban heyetinin, Oslo'da ABD ve AB ülkelerinin temsilcileriyle yaptığı görüşmede, Afganistan'daki son durumu ele aldığını söyledi.

Görüşmede, Afganistan'daki ekonomik, insani yardım, güvenlik, merkez bankasının faaliyetleri ve sağlık konularının gündeme geldiğini aktaran Belhi, görüşmelerin devam ettiğini belirtti.

Öte yandan Afganistan'ın eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, Oslo görüşmelerinin, ülkedeki mevcut siyasi sorunların çözüme kavuşturulması için önemli olduğunu dile getirdi.

Norveç Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Taliban temsilcilerinin 23-25 Ocak'ta Oslo'ya davet edildiği belirtilmişti.

Taliban heyetinin, Norveç hükümetinin, bazı müttefik ülke temsilcisinin yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle görüşmek üzere Norveç'te temaslarda bulunacağı ifade edilmişti.

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, 21 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Afganistan'daki insani krize dair endişelerini dile getirirken, son dönemde ülkede yaşananları "milyonlarca insanı etkileyen tam ölçekli insani felaket" olarak nitelendirmişti.

Huitfeldt, söz konusu temasların, "Taliban'ın meşrulaştırılması ya da tanınması olmadığını ancak ülkeyi fiilen yönetenlerle konuşmak durumunda olduklarını" belirtmişti.

Bakan Huitfeldt, siyasi durumun krizi daha da derinleştirerek insani felakete yol açmasına izin veremeyeceklerini kaydetmişti.

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AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

Avrupa Birliği, Afganistan, Taliban, Norveç, Güncel, Haber

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