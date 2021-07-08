Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulunuyor
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Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulunuyor

Taliban heyeti Moskova'da temaslarda bulunuyor
Anadolu Ajansı / Ali Cura - Haberler | Güncel

Afganistan meselesiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere bir Taliban heyetinin Rusya'ya geldiği bildirildi.

Afganistan meselesiyle ilgili görüşmeler yapmak üzere bir Taliban heyetinin Rusya'ya geldiği bildirildi.

Rus Ria haber ajansına göre, Taliban'ın sözcülerinden Suheyl Şahin, siyasi ofisten bir heyetin, müzakerelerde bulunmak üzere bu sabah başkent Moskova'ya geldiğini söyledi. Afganistan meselesiyle ilgili temasların iki gün süreceğini belirten Şahin, heyette kendisinin de bulunduğunu ifade etti.

Taliban heyetinin Moskova'daki programı hakkında detaylı bilgi verilmedi.

ABD'nin ülkeden çekilmesi ve Afganlar arası görüşmeler

ABD, 29 Şubat 2020'da Taliban ile Doha'da barış anlaşması imzaladı ve Taliban'a tüm yabancı güçlerin 1 Mayıs 2021'e kadar çekileceği sözünü verdi.

Taliban'ın taahhütleri arasında, El Kaide ve diğer militan grupların kontrolleri altındaki bölgede faaliyet göstermesine izin vermemek ve ulusal barış görüşmelerine devam etmek bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da Afganistan'da kalan 2 bin 500 ABD askerinin tamamının 11 Eylül'e kadar geri çekileceğini duyururken Taliban ABD'yi Doha Anlaşması'nı çiğnemekle suçluyor.

Eylül 2020'de Doha'da başlayan Afganlar arası yüz yüze görüşmelerde ise henüz önemli bir ilerleme sağlanamadı.

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziran ayının son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi. Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Taliban; Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Cura

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