Taliban heyeti, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü
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Taliban heyeti, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü

27.01.2021 12:49 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:52
Taliban heyeti, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü

Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan üst düzey heyet, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Afganistan hükümeti ile barış görüşmelerini sürdüren Taliban örgütü temsilcilerinden oluşan üst düzey heyet, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

İran'da Berna haber ajansının haberine göre, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyet ve Şemhani, Afganistan'daki barış görüşmeleri ve Tahran ile Taliban arasındaki iş birliğini görüştü.

Görüşmede konuşan Şemhani, ABD'nin Afganistan'da barış ve güvenlik peşinde olmadığını savunarak, "ABD'nin stratejisi, Afganistanlı gruplar arasındaki savaşın ve dökülen kanın devam etmesidir. ABD, barış müzakerelerini Afganistanlı taraflar arasındaki görüşmeleri çıkmaza sokmak için göstermelik olarak yapıyor. Bu şekilde Afganistanlı tarafları istikrarsızlık ve güvenlik sorunlarının sorumlusu olarak gösterecek." görüşlerini paylaştı.

İran'ın Afganistan'da savaşla iktidar olmak isteyen bir akımı resmi olarak tanımayacağını aktaran Şemgani, tüm tarafların Afganistan'ın kaderinin belirlenmesinde söz sahibi olması gerektiğini söyledi.

Şemhani, Taliban'ın Afganistan hükümetiyle DEAŞ'a karşı mücadelesine de dikkati çekti.

Birader de Afganistan barış sürecinde Trump'ın sözüne bağlı kalmadığını savunarak, "ABD'ye güvenmiyoruz. ABD'ye çalışan her grupla da savaşırız. Afganistan'ın geleceğinde tüm kavimlerin ve grupların yer alması ve rol oynaması gerektiğine inanıyoruz." şeklinde konuştu.

Birader, Afganistan ile İran sınırının korunması için Taliban'ın iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, dün yaptığı açıklamada, Taliban'ın Siyasi Ofis Başkanı Molla Abdulgani Berader liderliğindeki heyetin, Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine istişarelerde bulunmak üzere Tahran'ı ziyaret ettiğini duyurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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