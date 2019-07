Taliban heyeti, Endonezyalı din adamlarıyla görüştü

Endonezya Ulema Konseyince (MUI), Pakistan ve Afganistan'dan din adamlarının katılımıyla ağustosta düzenlenmesi planlanan üçlü toplantıyla ilgili görüşmelerde bulunmak üzere, bir Taliban heyetinin Endonezyalı din adamlarıyla bir araya geldiği bildirildi.

Endonezya Ulema Konseyi Başkan Yardımcısı Yunahar İlyas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Taliban heyetinin, ağustosta düzenlenecek üçlü din adamları toplantısını ve Afganistan'daki mevcut durumu ele almak üzere Ulema Meclisi'nin yönetim kuruluyla başkent Cakarta'da görüştüğünü söyledi.

Taliban temsilcilerinin, üçlü toplantıya katılacağını dile getiren ancak toplantının kesin yer ve zamanına ilişkin henüz bilgi paylaşmayan İlyas, "Bu kez resmen katılacaklar. Afganistan'da barışın gerçekleşebileceğini umuyoruz. ABD'nin ayrılmaya hazır olduğunu söylüyorlar, bu nedenle Afgan hükümetiyle barışmaya niyetli olan Taliban, Endonezya'dan destek istiyor." ifadelerini kullandı.

"Endonezya hükümeti ve temsilcileri tarafından ikna edildiler"

Konsey Genel Sekreter Yardımcısı Zaitun Rasmin, Taliban'ın, üç ülkeden din adamlarının katılacağı toplantıda yer almaya hazır olmasını memnuniyetle karşıladı.

Rasmin, AA muhabirine, "Bunca zaman Taliban heyeti, barış görüşmelerinde Pakistanlı din adamları tarafından temsil edildi." dedi.

Taliban'ın bu katılımında, heyeti toplantıya davet etmek konusunda ısrar eden Endonezya Devlet Başkan Yardımcısı Yusuf Kalla'nın rolüne de işaret eden Rasmin, Taliban'ın, Afganistan'da barışı sürdürme ve ülkedeki sorunu ortadan kaldırma konusunda Endonezya'nın samimiyetini gördüğü değerlendirmesinde bulundu.

"Kalla, Taliban'ın azami katılımı ve Kabil ile güç paylaşımı olmadan barış olamayacağını her zaman söylemiştir." diyen Rasmin, Taliban'ın, Endonezyalı din adamlarının başlattığı barış diyaloglarına her zaman dahil olmasını umduğunu vurguladı.

Rasmin, "Endonezya hükümeti ve temsilcileri tarafından artık ikna edildiler." ifadesini kullandı.

"Her iki taraf arasında güç paylaşımıyla uzlaşma fikrini sunuyoruz"

Kalla, geçen ay AA ile yaptığı özel röportajda, Endonezya'nın Afganistan'da barışın tesisine yardımcı olmaya devam edeceğini söylemişti.

"Yakın dönemde Taliban'ı da davet etmeyi planlıyoruz. Afganistan'da barışı sağlamak kolay değil ve hala zamana ihtiyaç var. Ülkelerin karşılaştığı iç sorunların çözümü zaman istiyor." ifadesini kullanmıştı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani hükümetiyle, birkaç alanı kontrol eden Taliban arasında uzlaşmaya varılabileceğini söyleyen Kalla, ayrıca taraflar arasında güç paylaşımıyla uzlaşma fikrini sunduklarını kaydetmişti.

Endonezya'da Afganistan barışı için üçlü din adamları toplantısı yapılmıştı

Endonezya'da geçen yıl mayısta, Afganistan barış sürecine katkı amacıyla Endonezya, Pakistan ve Afganistan'dan temsilcilerin katılımıyla üçlü din adamları toplantısı düzenlenmişti.

Endonezya hükümetinin öncülüğünde Bogor'daki Başkanlık Sarayı'nda, Afganistan'da barış ve istikrar üzerine düzenlenen üçlü din adamları toplantısına Taliban'ı temsilen de bir heyet katılmıştı.

Toplantının açılışında konuşan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantının Endonezya'nın, Afganistan'da barışın tesis edilmesinde din adamlarının rolünün teşvik edilmesi taahhüdünün bir parçası olduğunu söylemişti.

Toplantıya katılan Endonezya Ulema Meclisi (MUI) Başkanı Ma'ruf Amin de Afganistan ve Pakistan din adamlarına, Afganistan'da uzun süren çatışma ortamının durdurulmasında barışçıl bir yol izlenmesi çağrısı yapmıştı.

Taliban kaynakları, aleyhlerinde eylem ve söylemin olmayacağı sözü üzerine, 2018 Mayısı'ndaki toplantıya kendilerini temsilen bir heyetin katılacağını açıklamıştı.

2018'in Mart'ında yapılması planlanan üçlü din adamları toplantısı ise Taliban'ın karşı çıkması ve diğer İslam ülkelerine bu toplantıya katılmama çağrısı üzerine ertelenmişti.

Kaynak: AA