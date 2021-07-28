Taliban heyeti Çin'de
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Taliban heyeti Çin'de

Taliban heyeti Çin'de
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar liderliğindeki 9 kişilik bir heyetin Afganistan'daki barış sürecini görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'e geldiği belirtildi.

Taliban'ın kurucularından Molla Abdulgani Baradar liderliğindeki 9 kişilik bir heyetin Afganistan'daki barış sürecini görüşmek ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Çin'e geldiği belirtildi.

Taliban tarafından yapılan açıklamada, 9 kişiden oluşan bir heyetin 2 günlük ziyaret için Çin'e geldiği bildirildi. Taliban sözcüsü Muhammed Naim ziyarete ilişkin açıklamasında, heyetin temasları kapsamında Afganistan'daki barış süreci, güvenlik ve ekonomi konularını görüşeceğini ifade etti. Naim, Taliban'ın kurucularından ve baş müzakerecisi Molla Abdulgani Baradar'ın başkanlık ettiği heyetin ziyaretinin Çin tarafının daveti üzerine gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, heyetin Tianjin'de Dışişleri Bakanı Wang Yi ile bir araya geldiği belirtildi.

Heyetin görüşmeler sırasında Afganistan topraklarının Çine karşı kullanılmasına izin vermeyecekleri yönünde Çinli yetkililere güvence verdiğini ifade den Taliban sözcüsü Naim, "Çin de Afgan halkına yönelik yardımlarını sürdürme taahhüdünü yineledi. Çinli yetkiler, Afganistan'ın iç sorunlarına müdahale etmeyeceklerini, ancak sorunların çözülmesine ve ülkede barışın yeniden sağlanmasına yardımcı olacaklarını söyledi" şeklinde konuştu.

Taliban saldırıları sürüyor

Afganistan'daki güvenlik durumu ABD birliklerinin ülkeden geri çekilme kararının ardından hızla kötüleşmeye başladı. Afganistan'da barışın sağlanması için uluslararası çabalar devam ederken Taliban, Afganistan'da hakimiyet alanını genişletmek amacıyla ülkedeki stratejik noktaları ve sınır kapılarını ele geçirmek için başlattığı saldırılara devam ediyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 14 Nisan'da yaptığı açıklamada Afganistan'daki ABD askerlerinin 1 Mayıs'tan itibaren geri çekilmeye başlayacağını ve sürecin 11 Eylül'e kadar tamamlanacağını duyurmuştu. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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