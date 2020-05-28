Taliban heyeti, Afgan hükümeti ile mahkum takası görüşmeleri için Kabil'de
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Taliban heyeti, Afgan hükümeti ile mahkum takası görüşmeleri için Kabil'de

Taliban heyeti, karşılıklı olarak mahkumların serbest bırakılması kapsamında Afganistan hükümeti heyeti ile görüşmek üzere Kabil'e geldi.

Taliban heyeti, Afgan hükümeti ile mahkum takası görüşmeleri için Kabil'de
28.05.2020 15:37 | Son Güncelleme: 28.05.2020 15:40

Taliban heyeti, karşılıklı olarak mahkumların serbest bırakılması kapsamında Afganistan hükümeti heyeti ile görüşmek üzere Kabil'e geldi.

Afganistan'da, ABD ile Taliban arasında geçtiğimiz 29 Şubat'ta imzalanan anlaşma sonrası başlayan esir takası süreci devam ediyor. Afganistan hükümeti, 26 Mayıs'ta Pol-e Charkhi ve Pervan kentinde bulunan ABD merkezi askeri üssü Bagram Cezaevindeki 900, 25 Mayıs'ta da 100 Taliban mahkumunu serbest bırakmıştı. Afganistan Güvenlik Konseyi Sözcüsü Cavid Faysal bugün yaptığı açıklamada, 5 kişiden oluşan Taliban heyetinin esir takası süreci kapsamında Afgan hükümeti heyetiyle görüşmek üzere başkent Kabil'e geldiğini bildirdi.

Taliban'ın Doha'daki Sözcüsü Suhail Shahin de yaptığı açıklamada, "Mahkumların tespiti ve serbest bırakılması için 5 kişilik heyet Kabil'e gönderildi" dedi.

Öte yandan ateşkes ve mahkumları serbest bırakma prosedürü, ABD Özel Temsilcisi Zalmai Khalilzad'ın Kabil ve Doha ziyaretinden sonra başladı. Afganistan hükümeti ve Taliban şu ana kadar, iki taraftan yüzlerce mahkumu serbest bıraktı. Ancak serbest bırakılan 900 mahkum, şu ana kadar serbest bırakılan en büyük grup olarak biliniyor.

Taliban daha önce yaptığı açıklamada Ramazan Bayramı boyunca ateşkes ilan etmişti. Taliban'ın bu kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise Afganistan'daki barış süreci kapsamında 2 bin Taliban mahkumunu serbest bırakacaklarını duyurmuştu. Ancak bayramda yapılan 3 günlük ateşkesin ardından Taliban saldırılarına devam ediyor. Bugün Farah eyaletinde Taliban tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıda 7 polisin öldüğü bildirildi. Söz konusu saldırının ateşkesin sona ermesiyle 24 saat içerisinde gerçekleştirilen ilk saldırı olduğu ifade edildi.

(Sultan Faizy/İHA)

Kaynak: İHA

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