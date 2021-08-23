Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik iş birliğini güçlendirme çağrısı yaptı
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Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik iş birliğini güçlendirme çağrısı yaptı

Taliban, Güney Kore'ye Afganistan ile ekonomik iş birliğini güçlendirme çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Emel Öz - Haberler | Güncel

Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahir Balki, Güney Kore'nin Taliban'ı Afganistan'ın "meşru" hükümeti olarak tanımasını ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

Taliban Kültür Komisyonu üyesi Abdulkahir Balki, Güney Kore'nin Taliban'ı Afganistan'ın "meşru" hükümeti olarak tanımasını ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğini güçlendirmeyi umduğunu söyledi.

Balki, Yonhap haber ajansına yaptığı açıklamada, ülkesinin nadir mineral kaynakları yönünden zengin olduğunu belirterek, Afganistan'ın dünyanın önde gelen elektronik üreticisi Güney Kore ile çalışabileceğini belirtti.

Afganistan'ın, Güney ve Orta Asya ülkelerini birbirine bağlayan ekonomik koridor olarak da hizmet verebileceğini dile getiren Balki, Afganistan ve Güney Kore arasında ekonomik ve diğer alanlardaki ilişkilerin daha da geliştirilebileceğini kaydetti.

Balki, Taliban'ın sadece Güney Kore tarafından değil, tüm dünya tarafından, Afganistan'ın meşru hükümeti olarak tanınmasını umduklarını vurguladı.

Taliban'ın ülkeye hakim olma süreci

ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçlerin Afganistan'dan geri çekilme süreci başladı.

Anlaşma, yabancı güçlere saldırılmamasını öngörürken Taliban'ın Afgan güvenlik güçlerine yönelik eylemlerine dair hüküm getirmedi.

Afgan hükümetiyle Doha'daki müzakereleri devam ettiren Taliban, eş zamanlı şekilde hazirandan bu yana şiddetli saldırılarla Afganistan'da birçok ilçeye, son bir ayda da vilayet merkezlerine hızla hakim oldu.

Başkent Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emel Öz

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