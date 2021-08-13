Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan...
Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi.
Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi. - KABİL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı