Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan...
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan...

Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan...
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi.

Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan hükümet güçlerinin kontrolü kaybettiği vilayet merkezi sayısı 18'e yükseldi. - KABİL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ece Üner Ezgi Mola Cem Yılmaz Süreyya Yalçın
Spor Muslera Lionel Messi Abdullah Avcı Rachid Ghezzal Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban güçlerinin, Afganistan'ın Uruzgan vilayetinin merkezi Tarin Kot ile Zabul vilayetinin merkezi Kalat'ın kontrolünü ele geçirmesiyle, Afgan... - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 13.8.2021 15:15:30. #1.16#

title