Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret
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Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret

Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra Amerikalı eşi Caitlan Coleman ile birlikte Pakistan'da 5 yıl boyunca rehine hayatı yaşayan ve 2017'de kurtarılan Kanadalı Joshua Boyle, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlardan beraat etti.

20.12.2019 01:01 | Son Güncelleme: 20.12.2019 01:01
Taliban esareti altında kocasını kendisine cinsel saldırıda bulunmakla suçlayan eşe mahkemeden ret

Taliban tarafından kaçırıldıktan sonra Amerikalı eşi Caitlan Coleman ile birlikte 'da 5 yıl boyunca rehine hayatı yaşayan ve 2017'de kurtarılan Kanadalı Joshua Boyle, çıkarıldığı mahkemede kendisine yöneltilen tüm suçlardan beraat etti.


Boyle, aralarında eşine yönelik saldırı ve cinsel saldırı suçlamalarının da bulunduğu 19 ayrı başlıktan yargılanıyordu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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