'Taliban Eğer Savaşmak İsterse Savaşacağız"

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad, "Taliban eğer barış konusunda görüşmek isterse görüşeceğiz, savaşmak isterse savaşacağız." dedi.

Halilzad, Afganistan'ın başkenti Kabil'deki ABD Büyükelçiliğinde düzenlediği basın toplantısında, barış görüşmelerine başlanması için Taliban örgütüne baskı kurmanın önemli olduğunu söyledi.

Zalmay Halilzad, "Taliban eğer barış konusunda görüşmek isterse görüşeceğiz, savaşmak isterse savaşacağız." diye konuştu.

Bölge ülkelerinin barış görüşmelerini desteklediğini ifade eden Halilzad, barış görüşmeleri konusunda en kısa zamanda bir gelişme olacağını umduklarını belirtti.

Halilzad, Taliban ile yaptığı görüşmelerde ABD'nin Afganistan'daki üslerinin kalıcı olduğunu söylemediklerini ve ülkesinin de buna meyilli olmadığını vurguladı.

Halilzad, "ABD olarak Afganistan ile uzun vadeli ve kapsamlı bir ilişki içerisinde bulunmak istiyoruz, bu askeri, diplomatik ve ekonomik ilişkileri içerecek." ifadesini kullandı.

Öte yandan Halilzad, 4. kez çıktığı barış turunda Hindistan, Çin ve BAE yetkilileriyle görüşmüştü.

Barış görüşmeleri

Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani yönetimindeki hükümet için büyük tehdit unsuru Taliban örgütü, halen ülkenin birçok bölgesinde hakimiyetini koruyor.

Bazı bölgeleri Taliban'ın kontrolündeki ülke, ciddi güvenlik sorunuyla karşı karşıya bulunuyor.

Hükümetin geçen yıllarda defalarca Taliban ile barış görüşmelerine başlamak için çaba sarf etmesi ve bu kapsamda Barış Konseyi kurmasına rağmen henüz sonuca ulaşılamadı.

Eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai döneminde Afganistan yönetimi ile Taliban arasındaki temasların, Katar'ın başkenti Doha'da Haziran 2013'te yapılması planlanıyordu ancak Taliban'ın ofise "Afganistan İslam Emirliği" tablosunu ve sözde bayrağını asması üzerine Afgan hükümeti müzakerelerden vazgeçmişti.

Ofis bir aydan kısa süre sonra kapanmış ve böylece barış müzakereleri askıya alınmıştı.

Kaynak: AA