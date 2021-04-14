Taliban, Doha Anlaşması gereği yabancı güçlerin Afganistan'dan çekilmesini istedi

Afganistan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Doha Anlaşması gereği, tüm yabancı güçlerin zamanında ülkeden çekilmesini istediklerini bildirdi.

Afganistan Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahit, Doha Anlaşması gereği, tüm yabancı güçlerin zamanında ülkeden çekilmesini istediklerini bildirdi.

Mücahit, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD ile Taliban arasında geçen sene Katar'ın başkenti Doha'da imzalanan barış anlaşmasına uyulduğu takdirde, geri kalan sorunların çözümü için bir yol bulunacağını iddia etti.

Doha Anlaşması'nın ihlal edilmesi ve yabancı güçlerin belirtilen tarihte ülkeden çıkmaması halinde sorunların mutlaka artacağını savunan Mücahit, yaşanacak sorunlardan, anlaşmaya uymayanların sorumlu tutulacağını öne sürdü.

Öte yandan Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosu Sözcüsü Muhammed Naim Vardak, yabancı güçler ülkeden çekilmeden Afganistan konulu hiçbir konferansa katılmayacaklarını açıklamıştı.

ABD'nin çekilmesi

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ülkesinin 11 Eylül'e kadar askerlerini Afganistan'dan çekeceğini belirterek çekilmeyi bugün NATO müttefikleriyle görüşeceklerini söylemişti.

Blinken, NATO karargahında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile görüşmesinden önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ABD ve bazı müttefiklerinin 20 yıl önce 11 Eylül terör saldırılarının ardından Afganistan'a gittiğini hatırlatarak bu ülkenin teröristler için yuva olmasını engellemek istediklerini ifade etmişti.

"Afganistan'da hedeflerimizi elde ettik. Şimdi askerlerimizi eve getirme zamanı geldi." diyen Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın birkaç saat sonra çekilmeyle ilgili açıklama yapacağını, kendisinin de NATO müttefikleriyle konuyu görüşeceğini aktarmıştı.

Blinken, Afganistan'a birlikte girme ve birlikte çıkma ilkesini başta belirlediklerini hatırlatarak "Güçlerimizin Afganistan'dan güvenli, itinalı ve koordineli çekilmesi konusunda (NATO müttefikleriyle) gelecek haftalarda ve aylarda çok yakından çalışacağız." ifadesini kullanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sayed Khodaiberdi Sadat