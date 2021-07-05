Taliban'dan kaçan bin 37 Afgan askeri Tacikistan'a sığındı

Tacikistan Sınır Muhafız Hizmeti, Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki ilerleyişinin ardından Pazar günü bin 37 Afgan askerinin sınırı geçerek Tacikistan'a sığındığını duyurdu.

Tacikistan Sınır Muhafız Hizmeti, Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyindeki ilerleyişinin ardından Pazar günü bin 37 Afgan askerinin sınırı geçerek Tacikistan'a sığındığını duyurdu.

ABD'nin Afganistan'dan çekilme süreci devam ederken, Afgan hükümeti ile Taliban arasındaki çatışmalar giderek şiddetini arttırıyor. Tacikistan Sınır Muhafız Hizmeti tarafından yapılan açıklamada, Taliban'ın Afganistan'ın kuzeyinde hem Tacikistan hem de Çin sınırında bulunan Badakshan vilayetindeki 6 kilit bölgeyi ele geçirmesinin üzerine bin 37 Afgan askerinin Tacikistan'ın izniyle sınırı geçerek ülkeye sığındığı bildirildi. Adı açıklanmayan üst düzey bir Afgan yetkili de Tacikistan'a geçişleri doğrulayarak, "Taliban tüm yolları kesti ve bu insanların sınırı geçmekten başka gidecek yerleri yoktu" ifadesini kullandı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, dün Tacikistanlı mevkidaşı Emmali Rakhmon ile gelişmeleri ele almak üzere telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tacikistan Cumhurbaşkanlığı Ofisi tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Afganistan'ın Tacikistan sınırındaki kuzey bölgelerindeki durumun ele alındığı belirtildi.

Geçtiğimiz hafta ABD, Bagram Hava Üssü'nü boşaltmıştı

ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'dan geri çekilme kararı kapsamında tahliye çalışmalarına devam eden ABD ve NATO birlikleri, ABD'nin Afganistan'daki en büyük askeri üssü olan Bagram Hava Üssü'nü 2 Temmuz Cuma günü boşaltmıştı. Taliban ise geri çekilmeyi olumlu bir adım olarak nitelendirmiş, yabancı güçlerin ülkenin her yerinden geri çekilmesi çağrısında bulunmuştu. Batılı güçlere yönelik saldırılarını durduran Taliban, ülke çapında birçok bölgede kontrolü ele geçirmeye çalışırken, Afgan askerleri ve güvenlik tesislerini hedef almaya devam ediyor. - DUŞANBE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı