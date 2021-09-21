Taliban'dan kaçan Afgan şarkıcı: Sanatın ve müziğin Afganistan'da geleceği yok

TALİBAN'ın Afganistan'da kontrolü ele geçirmesiyle ABD askeri uçağıyla ülkeden kaçarak önce Katar'ın başkenti Doha'ya ardından ABD'ye ve son olarak İstanbul'a gelen ünlü Afgan şarkıcı ve kadın hakları aktivisti Aryana Sayeed Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Taliban'ın Kabil'i bu kadar hızlı ele geçirebileceğini düşünmediklerini belirten Sayeed, "Afganistan'dan kaçabildiğim ve şimdi Türkiye'de, İstanbul'da olduğum için gerçekten şanslıyım. Sahip olduğum bütün fırsat ve şansları, Afgan kadınları ve çocuklarıyla ilgili farkındalık yaratabilmek için kullanacağım" dedi.

Ünlü Afgan şarkıcı, şarkı yazarı, insan ve kadın hakları aktivisti Aryana Sayeed, Taliban'ın kontrolü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kadınların ve müzisyenlerin durumları hakkında DHA'ya açıklamalarda bulundu. Son bir yıldır Afganistan'da yeni projeler üzerinde çalıştığını belirten Sayeed, birçok zorlukla birlikte ülkeden hızlı bir kaçışının olduğunu ifade ederek, "Taliban'ın Kabil'i bu kadar hızlı bir şekilde ele geçirebileceğini düşünmüyorduk. Çok ani gelişti. Orada sıkışıp kaldım. Fakat sonrasında iki kere denemenin ardından nihayet ikinci seferde ABD askeri uçağıyla Afganistan'dan kaçmayı başarabildim. İlk olarak uçak bizi Doha'ya götürdü, ardından ABD'ye götürdü. ABD'de istediğimiz yere gitme konusunda özgürdük. O yüzden sonunda İstanbul'a gelmeyi başarabildim. ve işte şimdi buradayım" dedi.

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