Taliban'dan kaçan Afgan kadın: Eşim ve çocuklarımdan haber alamıyorum
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Taliban'dan kaçan Afgan kadın: Eşim ve çocuklarımdan haber alamıyorum

Taliban'dan kaçan Afgan kadın: Eşim ve çocuklarımdan haber alamıyorum
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

AFGANİSTAN'da Taliban'dan kaçarak, Türkiye'ye gelen 4 çocuk annesi R.F. (28), ülkesinde kalan eşi ve 2 çocuğundan günlerdir haber alamadığını söyledi.

AFGANİSTAN'da Taliban'dan kaçarak, Türkiye'ye gelen 4 çocuk annesi R.F. (28), ülkesinde kalan eşi ve 2 çocuğundan günlerdir haber alamadığını söyledi.

R.F., 2 çocuğu ile birlikte yaklaşık 1 ay önce Türkiye'ye geldi. Ankara'da akrabalarının yanında kalan R.F.'nin 1'i kız 2 çocuğu ve eşi Afganistan'da kaldı. R.F., Afganistan yönetimini ele geçirmesinin ardından Taliban'ın ülkede internet ve telefon kullanılmasına izin vermediği için 2 çocuğu ve eşiyle iletişim kuramadığını söyledi. Çocukları ve eşinin can güvenliğinden şüphe ettiğini söyleyen R.F., "Kocam ile 2 çocuğum Afganistan'da kaldı. Kocamla 20 gün önce konuştuk. Kendisinden haber alamıyorum. Nerede olduklarından haberim yok" dedi.

'ÇOCUKLARIMA KAVUŞMAK İSTİYORUM'

R.F., çok zor durumda olduklarını belirterek, "Taliban bizim ülkemize bomba attı. Şu an hiçbir şeyimiz kalmadı. Orada internet kesik, herkes çok zor durumda, telefon yok, iletişim kuramıyoruz. Çocuklarıma kavuşmak istiyorum. Orada can güvenlikleri yok. Orada insanlar vahşet ile yaşıyor. Genç kızları nikahlarına alıyorlar, evde oğlan varsa onları da askere alıyorlar. Ben büyüklerden istiyorum; ülkemizde savaş olmasın, herkes evinde oturabilsin. Çok sıkıntıdayız, hiçbir şeyimiz kalmadı. Çocuklarım ve kocam yanımda olsun istiyorum, ülkemde yaşam kalmadı, çok zor durumdayız" diye konuştu.

Taliban'dan kaçan Afgan kadın: Eşim ve çocuklarımdan haber alamıyorum
Taliban'dan kaçan Afgan kadın: Eşim ve çocuklarımdan haber alamıyorum
Taliban'dan kaçan Afgan kadın: Eşim ve çocuklarımdan haber alamıyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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