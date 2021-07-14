Taliban'dan kaçan 77 Afgan vatandaşı Tacikistan'a sığındı
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Taliban'dan kaçan 77 Afgan vatandaşı Tacikistan'a sığındı

Taliban'dan kaçan 77 Afgan vatandaşı Tacikistan'a sığındı
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Taliban tehlikesinden kaçan 77 Afgan vatandaşının ülke sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Taliban tehlikesinden kaçan 77 Afgan vatandaşının ülke sınırını geçerek Tacikistan topraklarına sığındığı bildirildi.

Tacikistan Ulusal Güvenlik Devlet Komitesine bağlı Sınır Koruma Birlikleri Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Afganistan'da Taliban'dan kaçan Bedahşan vilayetindeki Andemin köyü sakinlerinden aralarında 20 kadın ve 31 çocuğun da bulunduğu Kırgız kökenli 77 Afganistan vatandaşının Tacikistan'ın Dağlık Bedahşan Özerk Eyaleti'ne bağlı Murğab ilçesine geçtiği bildirildi.

Tacik sınır muhafızlarının, Afgan vatandaşlarının sınırı geçerek ülke topraklarına girmesine izin verdiği kaydedilerek, bu kişilerin Murğab ilçesine yerleştirildiği belirtildi.

Afgan vatandaşlarının, 1300'den fazla büyük ve küçükbaş hayvanı da yanlarında getirdikleri aktarıldı.

Taliban'ın Afganistan'ın, Tacikistan sınırı yakınındaki bazı bölgeleri ele geçirmesinin ardından iki ülke sınırındaki durum gerginleşti.

Taliban saldırılarından kaçan 1500'e yakın Afgan askeri Tacikistan topraklarına sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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