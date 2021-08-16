Taliban'dan kaçan 158 Afgan vatandaşı Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan'a geçti
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Taliban'dan kaçan 158 Afgan vatandaşı Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan'a geçti

Taliban'dan kaçan 158 Afgan vatandaşı Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan'a geçti
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Taliban'dan kaçan 158 Afgan vatandaşı, Afganistan ile sınırı belirleyen Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan'a geçti.

Taliban'dan kaçan 158 Afgan vatandaşı, Afganistan ile sınırı belirleyen Emuderya Irmağı üzerinden yüzerek Özbekistan'a geçti.

Özbekistan Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, aralarında askerlerin de olduğu 158 Afgan vatandaşının dün Emuderya Irmağı üzerinden yasa dışı yollarla Özbekistan'ın Tirmiz ilçesine "sızdığı" belirtildi.

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın başlatıldığı ifade edildi.

Başsavcılık, 14-15 Ağustos'ta 585 Afgan askerini taşıyan Afganistan silahlı kuvvetlerine ait 22 askeri uçak ve 24 helikopterin Özbek hava sahasını ihlal ederek ülkeye girdiğini belirtmişti.

Bazı basın organları da eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum'un Özbekistan'a geçtiğini ileri sürmüştü.

Özbekistan, Kovid-19 salgını nedeniyle geçen ay Afganistan ile sınırını geçici olarak kapatmış ve Afgan vatandaşlarına vize verilmesini askıya almıştı.

Afganistan ile 144 kilometre sınırı bulunan Özbekistan'a, 14 Ağustos'ta Taliban'ın saldırılarından kaçan 3'ü yaralı 84 Afgan askeri sığınmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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