Taliban'dan kaçan 143 Afgan askerinin 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan'a geçtiği bildirildi
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Taliban'dan kaçan 143 Afgan askerinin 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan'a geçtiği bildirildi

Taliban'dan kaçan 143 Afgan askerinin 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan'a geçtiği bildirildi
Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban'dan kaçan 143 Afgan askerinin 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan'a geçtiği belirtildi.

Afganistan'da Taliban'dan kaçan 143 Afgan askerinin 3 uçak ve 2 helikopterle Tacikistan'a geçtiği belirtildi.

Tacikçe yayın yapan Ozodi Radyosu, içinde ikisi kadın 143 Afgan askerinin bulunduğu 3 uçak ve 2 helikopterin dün gece Tacikistan'ın Afganistan sınırındaki Bohtar havaalanına iniş yaptığını duyurdu.

Tacikistan Acil Durumlar ve Sivil Savunma Devlet Komitesi yetkilisine dayandırılan haberde, söz konusu Afgan askerlerinin geçici olarak Bohtar şehrindeki bir üniversiteye ait yurda yerleştirildiği ifade edilirken, Tacik makamlarının Afgan askerlerin başka bir yere yerleştirilmesiyle ilgili görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

Haberde, Afgan askerlerinin bulundurdukları 56 silahı Tacik makamlarına teslim ettiği de aktarıldı.

Afganistan silahlı kuvvetlerine ait küçük bir askeri uçağın, dün gece, Özbekistan'ın Afganistan ile sınırındaki Surhanderya bölgesine düştüğü, uçakta bulunan iki askerin yaralandığı kaydedilmişti.

Bazı basın organlarında, Taliban'ın Afganistan'ın tamamını ele geçirmesinin ardından Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin dün gece ülkesini terk ederek uçakla Tacikistan'a geçtiği iddia edilmiş, Tacikistan Dışişleri Bakanlığı ise bu haberlerin gerçeği yansıtmadığını bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahtiyar Abdülkerimov

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