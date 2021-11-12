Taliban'dan eski devlet yetkililerinin yeni hükümette yer almasına yönelik baskılara ret

Taliban Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, eski devlet yetkililerinin yeni hükümette yer almasına yönelik hiçbir ülkenin baskı yapmaya hakkı olmadığını belirterek bu fikri reddettiklerini bildirdi.

Resmi ziyaret kapsamında Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bulunan Muttaki, bir düşünce kuruluşunda yaptığı açıklamada, Taliban'ın ülkedeki tüm etnik grupları içerisinden barındıran "kapsayıcı bir hükümet" kurduğunu belirtti.

Muttaki, Taliban'ın kurduğu hükümette Tacik, Beluc, Türkmen, Nuristani, Özbek ve farklı etnik yapıların bulunduğunu vurgulayarak, kapsayıcılığın muhalefet üyelerine bakanlar kurulunda koltuk vermek anlamına gelip gelmediğini, şayet böyleyse farklı ülkelerde bu tür örneklerin neden olmadığını sorguladı.

ABD Başkanı Joe Biden'dan eski ABD Başkanı Donald Trump'a hükümetinde yer vermesini istemediklerini ifade eden Muttaki, "Onlar neden bizden (muhalefet üyelerine yer vermemizi) istiyorlar?" dedi.

Muttaki, eski devlet yetkililerinin yeni hükümette yer almasına yönelik hiçbir ülkenin baskı yapmaya hakkı olmadığını, bu fikri reddettiklerini kaydetti.

İş birliği çağrısı

Muttaki, ABD ve NATO güçlerinin 20 yıl Afganistan'da askeri ve teknolojik varlıklarıyla bulunmalarına ve milyarlarca dolar harcamalarına rağmen bu ülkeye barış ve güvenlik getirmede başarısız olduklarını söyledi.

Bununla birlikte "Taliban'ın Afganistan'a barış ve güvenlik getirmeyi başardığını" ifade eden Muttaki, dünyanın kendilerinden daha başka ne istediğini bilmediğini aktardı.

Muttaki, uluslararası topluma Afganistan'a gelip ne tür reformlar talep ettikleri konusunda kendileriyle konuşmalarını teklif ederek, baskıyla değil iş birliğiyle çalışmak istediklerini vurguladı.

Baskı politikalarının 20 sene boyunca işe yaramadığını anımsatan Muttaki, bu yolun takip edilmesinin geçmişten ders çıkarılmadığı anlamına geldiğini ifade etti.

"ABD'nin insan hakları ihlallerine" ses çıkarılmıyor vurgusu

Muttaki, Afganistan'daki insan hakları ihlalleriyle ilgili "ABD'nin ve eski müttefiklerinin Afganistan'da binlerce masumu hapsettiğini ve öldürdüğünü" belirterek, kimsenin bu ihlallere sesini yükseltmediğini söyledi.

ABD'nin Afganistan'ın fonlarını dondurmasıyla ilgili endişelerini dile getiren Muttaki, Washington'un milyonlarca Afgan'ı insani bir krize ittiğinin ve kimsenin bu durumu insan hakları ihlali olarak görmediğinin altını çizdi.

Muttaki, uluslararası toplumdan kadın ve erkek öğretmenlere maaş verebilmeleri için kendilerine yardım etmelerini istediklerini ancak şimdiye kadar bu isteklerine cevap verilmediğini dile getirerek, buna rağmen dünyanın kendilerinden okulları açmalarını istediğini belirtti.

Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti. Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti. ABD, 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

İslamabad ile TTP arasındaki ateşkes

İslamabad ile terör örgütü Pakistan Talibanı (TTP) arasında yapılan ateşkese de değinen Muttaki, barış görüşmelerini memnuniyetle karşıladığını vurguladı.

Muttaki, Afganistan topraklarının başkalarına karşı kullanılmaması için ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ifade ederek, bölge halkının çok acı çektiğini ve bunun devam etmesine izin vermemeleri gerektiğini kaydetti.

Pakistan Bilgi ve Yayıncılık Bakanı Çaudri Favad Hüseyin, 8 Kasım'da yaptığı açıklamada, TTP ile tam ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

2007'de 13 örgütün birleşmesiyle kurulan TTP, o tarihten bu yana Pakistan'da sivil ve askerleri hedef alan saldırılar gerçekleştiriyor.

Pakistan'ın TTP'ye yönelik askeri operasyonlarında 2014'ten bu yana 5 binden fazla terörist ölü ele geçirildi, 700'ün üzerinde asker yaşamını yitirdi.???????

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