Taliban'dan çöküşü hızlandıracak karar! Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanılması yasaklandı

Afganistan'da yönetime Taliban'ın geçmesinin ardından ekonomi günden güne bozulmaya başladı. Zor günler geçiren ülkede Taliban'dan çok konuşulacak bir karar geldi.

"ULUSAL ÇIKARLAR AFGAN PARA BİRİMİNİ KULLANMAYI GEREKTİRİYOR"

Taliban sözcüsü, Afganistan'da döviz kullanımını tamamen yasakladığını duyurdu. Sözcü, "Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm halkın, Afgan para birimi kullanmasını gerektiriyor" dedi.

YENİ KARAR DAHA FAZLA SORUNA YOL AÇABİLİR

Ülkede Abd doları kullanımı yaygınken, sınır bölgelerinde komşu ülkelerin para birimleri de kullanıyordu. Ekonomik olarak çöküşün eşiğinde olan Afganistan'da yeni kararın daha fazla maddi soruna yol açacağı düşünülüyor.

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