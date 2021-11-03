Taliban'dan çöküşü hızlandıracak karar! Afganistan'da yabancı para birimlerinin kullanılması yasaklandı
Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi
Ekonomik çöküşün eşiğindeki Afganistan'da yönetimi ele geçiren Taliban, ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Taliban sözcüsü konuyla ilgili açıklamasında, "Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm halkın, Afgan para birimi kullanmasını gerektiriyor" dedi.
Afganistan'da yönetime Taliban'ın geçmesinin ardından ekonomi günden güne bozulmaya başladı. Zor günler geçiren ülkede Taliban'dan çok konuşulacak bir karar geldi.
"ULUSAL ÇIKARLAR AFGAN PARA BİRİMİNİ KULLANMAYI GEREKTİRİYOR"
Taliban sözcüsü, Afganistan'da döviz kullanımını tamamen yasakladığını duyurdu. Sözcü, "Ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar, tüm halkın, Afgan para birimi kullanmasını gerektiriyor" dedi.
YENİ KARAR DAHA FAZLA SORUNA YOL AÇABİLİR
Ülkede Abd doları kullanımı yaygınken, sınır bölgelerinde komşu ülkelerin para birimleri de kullanıyordu. Ekonomik olarak çöküşün eşiğinde olan Afganistan'da yeni kararın daha fazla maddi soruna yol açacağı düşünülüyor.
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