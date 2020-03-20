Taliban'dan Afganistan'da karakola saldırı: Onlarca asker ve polis öldürüldü Afganistan'ın güneyinde yer alan Zabul vilayetinde Taliban'ın bir karakola düzenlediği saldırıda onlarca Afgan asker ve polisi yaşamını yitirdi

Afganistan'ın güneyinde yer alan Zabul vilayetinde Taliban'ın bir karakola düzenlediği saldırıda onlarca Afgan asker ve polisi yaşamını yitirdi. Kent Konseyi Üyesi Esadullah Kakar, en az 25 asker ve polisin hayatını kaybettiğini dile getirdi, Afganistan Savunma Bakanlığı ise 11'i asker 6'sı polis, 17 kişinin öldürüldüğünü duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com