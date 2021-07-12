Taliban, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor
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Taliban, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor

Taliban, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşılıyor
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

Taliban'ın sözcülerinden Suheyl Şahin, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Taliban'ın sözcülerinden Suheyl Şahin, Çin'in Afganistan'ın yeniden inşası için yatırımlarını memnuniyetle karşıladıklarını söyledi.

Şahin, South China Morning Post'a verdiği demeçte Çin'i "dost ülke" olarak nitelendirerek, "Çin'i memnuniyetle karşılarız. Eğer yatırım yapacaklarsa tabii ki güvenliklerini sağlarız. Güvenlikleri bizim için çok önemlidir." dedi.

Pekin yönetimiyle ilişkilerinin iyi olduğuna dikkati çeken Şahin, "Çin'e bir çok kez gittik ve iyi ilişkilerimiz var. Çin, Afganistan'ın inşası ve gelişimi için memnuniyetle karşıladığımız dost bir ülkedir." ifadelerini kullandı.

Afganistan'ın başka ülkelere saldırılarda üs olmasına izin verilmeyecek

Şahin, Taliban'ın Doğu Türkistan İslami Hareketi gibi grupların Afganistan'da faaliyet göstermesine izin vermeyeceğini aktardı.

Afganistan'ın başka ülkelere saldırılarda üs olarak kullanılmasına imkan tanımayacaklarını vurgulayan Sözcü Şahin, ülkede hiçbir grubun eğitim yapmasına, fon ya da üye toplamasına da müsaade etmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Şahin, El Kaide'nin başka bir ülkede olamaması nedeniyle bu gruba izin verdiklerine işaret ederek, "Afganistan'da şu anda El Kaide mensubu yok." dedi.

ABD Dışişleri Bakanlığının hala aktif olduğuna dair güvenilir bir delil olmadığını belirttiği "Doğu Türkistan İslami Hareketi", Birleşmiş Milletler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

Ülkede şiddet olayları sürüyor

Afganistan'da barış süreci belirsizliğini korurken güvenlik güçleri ile Taliban arasındaki şiddetli çatışmalar devam ediyor.

Taliban, haziranın son haftasında başlattığı saldırılarda Özbekistan ve Tacikistan sınırındaki ilçelerin tamamına yakınını ele geçirdi.

Özbekistan'a açılan en önemli ticaret güzergahı olan Hayratan Sınır Kapısı'nı iki yönden kuşatan Taliban, güneybatıda ise Gazni vilayetine yoğunlaştı.

Afganistan'da ilerleyişine devam eden Taliban 8 Temmuz'da ülkenin İran sınırındaki İslam Kale Sınır Kapısı'nı ele geçirmişti.

Taliban, Badahşan, Tahar, Gazni, Herat ve Badgis vilayetlerinde şiddetli saldırılarla baskısını artırdı.

Afganistan İçişleri Bakanlığına göre, son 3 haftada 14 ilçe Taliban'dan geri alınırken hiçbir ilçe kalıcı bir şekilde tamamen örgütün kontrolünde bulunmuyor. Taliban ise yüzde 80'inin üzerinde alan hakimiyeti kurduğunu iddia ediyor.

AA muhabirinin yerel yetkililerden edindiği bilgiye göre de Taliban, 407 ilçenin 160'tan fazlasını, merkezleri dahil olmak üzere ele geçirmiş bulunuyor.

Ülkenin kuzeydoğusundaki Badahşan vilayetinde 3, Tahar vilayetinde 2, Kunduz vilayetinde de 3 ilçeyi kontrol eden hükümet güçleri de Taliban'ın elindeki ilçeleri geri almak için operasyonlarını sürdürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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