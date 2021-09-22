Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi
AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.
Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi
AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri