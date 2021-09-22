Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi - Haberler
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Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi

AA / Betül Yürük - Haberler | Güncel
Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi

Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi.

Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri
Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

Taliban, BM Genel Kurulu görüşmelerine katılma talebinde bulundu

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Haber: Taliban, BM'ye mektup göndererek, Genel Kurul Görüşmelerine katılma talebinde bulundu ve sözcülerinden Suheyl Şahin'i BM büyükelçisi adayı gösterdi - Haberler
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