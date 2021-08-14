Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek

Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek
BBC - Haberler | Dünya

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor.

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor.

ABD basınına konuşan bir yetkili, Taliban'ın Kabil'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çar Asyab bölgesine kadar geldiğini öne sürdü; ancak henüz Afgan hükümetinden bu konuda bir doğrulama gelmedi.

Reuters haber ajansı, ABD istihbaratına göre Taliban'ın Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve 90 gün içinde de ele geçirebileceğini belirtmişti.

Kaynak olarak da bir ABD savunma yetkilisinin ABD istihbaratına atfen yaptığı açıklama gösterilmişti.

Kanada, 20 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini açıkladı.

Ülkenin göç bakanı Marco Mendicino, özellikle insan hakları aktivistleri ya da kadın liderler gibi durumu hassas olan kişilerden mülteci kabul etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Mendicino düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum çok üzücü ve biz de Kanada olarak bu konuda boş durmayacağız" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau da büyükelçilik çalışanlarının korunmasının öncelikleri olduğunu aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise bugün gerçekleştirdiği halka seslenişte Afgan şehirlerini Taliban'dan korumaya çalışan askerlerin cesaretini takdir ettiğini söyledi.

İstikrarsızlığı, şiddeti ve insanların yerlerinden edilmesini engellemenin görevi olduğunu dile getiren Gani, şu aşamada önceliklerinin güvenlik ve savunma güçlerinin yerlerinin değiştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Gani hakkında istifa edeceğine dair söylentiler vardı.

Diplomatlar tahliye edilecek

Taliban güçleri, ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri Kandahar ve Herat'ı ele geçirdikten sonra Logar vilayetinin yönetim merkezi Pul-i Alem kentine girdi.

Taliban'ın Afganistan'ın 34 vilayetinden 14'ünde kontrolü sağlaması üzerine binlerce kişi yer değiştirdi.

Diğer yandan Afganistan'daki diplomatların tahliyesinin sağlanması için 3 bin ABD ve 600 İngiltere askeri ülkeye geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki durumun kontrolden çıktığını ve komşu ülkelerden sınırlarını açık tutmalarını istediklerini dile getirdi.

En son olarak Taliban 1996'da yıllarca süren çatışmaların ardından Kabil'i ele geçirmişti.

Taliban, dönemin Afganistan lideri Muhammed Necibullah'ı idam etmiş, kadınların çalışması ve kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.

Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek
BBC
Bir kale daha düştü! Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da ele geçirdi
Bir kale daha düştü! Taliban, Afganistan'ın en büyük ikinci şehri Kandahar'ı da ele geçirdi
ABD'den sonra Almanya'dan da 'Afganistan'ı terk edin' çağrısı yapıldı
ABD'den sonra Almanya'dan da "Afganistan'ı terk edin" çağrısı yapıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ziya Selçuk Meral Akşener Adil Karaismailoğlu
Magazin Haluk Levent Acun Ilıcalı Demet Akalın Deniz Akkaya
Spor Mesut Özil Caner Erkin Burak Yılmaz Hakan Reçber Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.8.2021 14:55:23. #1.15#

title