Taliban, başkent Kabil'e ilerliyor: Kanada 20 bin Afgan mülteciyi kabul edecek

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor.

Afganistan'da Taliban başkent Kabil'e doğru hızlı ilerleyişini sürdürüyor.

ABD basınına konuşan bir yetkili, Taliban'ın Kabil'e 11 kilometre uzaklıkta bulunan Çar Asyab bölgesine kadar geldiğini öne sürdü; ancak henüz Afgan hükümetinden bu konuda bir doğrulama gelmedi.

Reuters haber ajansı, ABD istihbaratına göre Taliban'ın Kabil'i 30 gün içinde ablukaya alabileceğini ve 90 gün içinde de ele geçirebileceğini belirtmişti.

Kaynak olarak da bir ABD savunma yetkilisinin ABD istihbaratına atfen yaptığı açıklama gösterilmişti.

Kanada, 20 bin Afgan mülteciyi kabul edeceklerini açıkladı.

Ülkenin göç bakanı Marco Mendicino, özellikle insan hakları aktivistleri ya da kadın liderler gibi durumu hassas olan kişilerden mülteci kabul etmeye çalışacaklarını dile getirdi.

Mendicino düzenlediği basın toplantısında, "Afganistan'daki durum çok üzücü ve biz de Kanada olarak bu konuda boş durmayacağız" dedi.

Kanada Dışişleri Bakanı Marc Garneau da büyükelçilik çalışanlarının korunmasının öncelikleri olduğunu aktardı.

Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ise bugün gerçekleştirdiği halka seslenişte Afgan şehirlerini Taliban'dan korumaya çalışan askerlerin cesaretini takdir ettiğini söyledi.

İstikrarsızlığı, şiddeti ve insanların yerlerinden edilmesini engellemenin görevi olduğunu dile getiren Gani, şu aşamada önceliklerinin güvenlik ve savunma güçlerinin yerlerinin değiştirilmesi olduğunu dile getirdi.

Gani hakkında istifa edeceğine dair söylentiler vardı.

Diplomatlar tahliye edilecek

Taliban güçleri, ülkenin ikinci ve üçüncü büyük kentleri Kandahar ve Herat'ı ele geçirdikten sonra Logar vilayetinin yönetim merkezi Pul-i Alem kentine girdi.

Taliban'ın Afganistan'ın 34 vilayetinden 14'ünde kontrolü sağlaması üzerine binlerce kişi yer değiştirdi.

Diğer yandan Afganistan'daki diplomatların tahliyesinin sağlanması için 3 bin ABD ve 600 İngiltere askeri ülkeye geldi.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki durumun kontrolden çıktığını ve komşu ülkelerden sınırlarını açık tutmalarını istediklerini dile getirdi.

En son olarak Taliban 1996'da yıllarca süren çatışmaların ardından Kabil'i ele geçirmişti.

Taliban, dönemin Afganistan lideri Muhammed Necibullah'ı idam etmiş, kadınların çalışması ve kız çocuklarının okula gitmesini yasaklamıştı.