Taliban, başkent Kabil'de billboardlardaki fotoğrafları silmeye başladı

Afganistan'da Taliban yönetimi, başkent Kabil'de, billboardlardaki "şeriat kurallarına uymayan" fotoğrafların silinmeye başlandığını duyurdu.

Taliban yönetiminin Kabil Büyükşehir Belediye Başkanlığından yapılan açıklamada, başkent Kabil'de billboardlardaki şeriat kurallarına uymayan fotoğrafları silme işlemlerinin başladığı bildirildi.

Açıklamada, toplumun tüm kesimine saygı gösterilmesinin yanı sıra billboard ve reklamlarda da etik ilkelere uyulması gerektiği kaydedildi.

Belediye tarafından paylaşılan görüntülerde ise özellikle kadın fotoğraflarının yer aldığı billboard ve reklam panolarının temizlendiği görüldü.

15 Ağustos'ta Afganistan'ın kontrolünü ele geçiren Taliban, çeşitli alanlarda özellikle kadınlara yönelik bazı kısıtlamalar getirmişti.

Taliban yönetimi, ülkenin birçok vilayetinde kızlara yönelik lise eğitimini durdurmuştu.

Taliban geçici hükümeti, sadece erkek öğrencilere yönelik ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitimi başlatmış, kız öğrencilerin ise bir süre 6. sınıfa kadar okula gidebileceğini açıklamıştı.

Ülkenin birçok vilayetinde okullarda bina yetersizliği nedeniyle kız ve erkek öğrenciler aynı okulda, farklı saatlerde eğitim görüyor.

Taliban yönetimi ise erkek ve kız öğrencilerin eğitim göreceği binaların da ayrı olmasını istiyor.

Ayrıca Taliban geçici hükümeti Kadın İşleri Bakanlığını kabinesinden çıkarmış ve yerine İyiliğe Davet ve Kötülükten Sakındırma Bakanlığını getirmişti.

Son olarak Taliban yönetimi, 22 Kasım'da yayımladığı bir açıklamada, televizyon kanallarında kadın sunucuların İslami hicaba riayet etmesi istenmişti.

Taliban'ın ülkenin kontrolünü ele almasından önce medya çalışanlarının yüzde 30'undan fazlasını kadınlar oluştururken, şu an ise sadece birkaç kadın gazeteci çalışmalarını sürdürüyor.

Taliban'ın ülkede hakim olmasının ardından onlarca medya çalışanı ülkeyi terk etmişti.

AA / Sayed Khodaiberdi Sadat - Son Dakika Haberleri

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