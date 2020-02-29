Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek
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Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek

ABD Taliban'la barış anlaşması imzalıyor: Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde ABD 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek

29.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 29.02.2020 16:06
Taliban barış anlaşması: ABD 14 ay içinde Afganistan'daki askerlerini tamamen çekecek

en uzun savaşını sona erdirme yolunda önemli bir kilometre taşı olan barış anlaşmasını Taliban'la 'ın başkenti 'da imzalıyor.


Heyetler imza töreninde bir araya gelirken yapılan ortak açıklamada "ABD ve müttefikleri, Taliban'ın anlaşmaya uyması halinde 14 ay içinde ülkedeki askerlerini tamamen çekecek," ifadeleri kullanıldı Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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