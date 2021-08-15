Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı (2)

Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.