Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı

Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.