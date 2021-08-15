Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı
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Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı

Anadolu Ajansı / Ataurrahman Naşinas - Haberler | Güncel

Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.

Afganistan'da Taliban ülkenin tüm sınır kapıları ile başkent Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi ve Kabil'in kenar mahallelerine girmeye başladı.

Taliban, Kabil'deki Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı.

Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı
Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı
Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı
Taliban, Bagram ve Pul-i-Çerhi hapishanelerini ele geçirdi ve mahkumları serbest bıraktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ataurrahman Naşinas

Afganistan'da Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanıyor
Afganistan'da Taliban'ın başkente girmesinin ardından yönetimin devri için müzakerelere başlanıyor
Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Taliban militanları Kabil'in kenar mahallerine girdi
Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi
Taliban tüm sınır kapılarının ve Kabil dışında tüm büyük vilayet merkezlerinin kontrolünü ele geçirdi
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