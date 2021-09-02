Taliban, Afganistan'ın yeniden inşasına Çin'in yardım edeceğini belirtti
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Taliban, Afganistan'ın yeniden inşasına Çin'in yardım edeceğini belirtti

Taliban, Afganistan'ın yeniden inşasına Çin'in yardım edeceğini belirtti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın yeniden inşasında Çin'in kendilerine yardım edeceğini söyledi.

Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, Afganistan'ın yeniden inşasında Çin'in kendilerine yardım edeceğini söyledi.

Taliban Sözcüsü'nün, İtalya'nın önde gelen yüksek tirajlı La Repubblica gazetesinde "Taliban olarak İtalya'nın bizi tanımasını istiyoruz" ve "Çin, bizi finanse edecek" başlıklı röportajı yayımlandı.

Söz konusu röportajda Mücahid, Çin ile ilişkileri konusunda, "Pekin, ülkeyi yeniden inşa etmede bize yardım edecek. Bizim ana partnerimiz olacak. Ülkemize yatırım yapma ve yeniden inşa konusunda hazır olması sebebiyle Çin, bizim için temel ve olağanüstü bir fırsatı temsil ediyor." ifadelerini kullandı.

Çin'in "Kuşak Yol" girişimini önemsediklerini dile getiren Mücahid, "Bu proje, antik İpek Yolu'nu yeniden canlandıracak. Ayrıca, Çinliler sayesinde yeniden işletilebilecek bakır madenlerimiz var. Son bir not olarak, Çin, bizim dünya pazarlarına açılışımızı temsil ediyor." yorumunu yaptı.

Mücahid, bölgede ağırlığı olan önemli bir ortak olarak gördükleri Rusya ile de iyi ilişkileri sürdüreceklerini, Moskova'nın kendileriyle beraber uluslararası barışın koşullarını yaratmaya yönelik ara buluculuk yapmaya devam ettiğini aktardı.

Kabil Havalimanı'nın ne zaman açılacağına ilişkin soruya ise Zabihullah Mücahid, havalimanında kontrolü ele aldıklarını ancak ciddi ve büyük zararların olduğunu belirterek, "Katar ve Türkiye, havalimanının yeniden faaliyete geçmesiyle ilgileniyorlar. Önümüzdeki üç gün içinde tamamen temizlenmiş olacak ve kısa sürede her şey yeniden inşa edilmiş olacak. Havalimanının eylülde faaliyete geçeceğini umuyorum. İnşallah." yanıtını verdi.

Mücahid, İtalya ile ilişkileri de yeniden bir düzene oturtmak istediklerini ifade ederek, "Ümit ediyoruz ki, ülkeniz bizim İslami hükümetimizi tanır ve bu röportajımız siyasi ve diplomatik ilişkilerimizi kuvvetlendirir. Umarım İtalya, Kabil'deki büyükelçiliğini yeniden açar. Sizin ülkeniz, bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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