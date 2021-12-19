Taliban: Afganistan'ın siyasi izolasyonu hiç kimsenin yararına değil

Taliban yönetiminin Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki, Afganistan'ın siyasi izolasyonunun hiç kimsenin yararına olmadığını belirterek, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üye devletlerinden ABD'ye ülkesine yönelik yaptırımların kaldırılması için baskı yapmasını istedi.

Muttaki, Afganistan'daki insani durumu görüşmek üzere yapılan İİT Dışişleri Bakanları Konseyi 17'nci Olağanüstü Toplantısı'nın düzenlendiği Pakistan'ın başkenti İslamabad'da yaptığı konuşmada uluslararası topluma seslendi.

Taliban'ın ağustosta Afganistan yönetimini devralmasıyla ülkede istikrar ve güvenliğin sağlandığını ancak bazı medya kuruluşlarının kendilerini dünyaya yanlış yansıttığını savunan Muttaki, ülkesinin hiçbir ülkeye tehdit oluşturmayacağını ve dünya ile iyi ilişkiler geliştirmek istediğini kaydetti.

İİT'ye üye tüm devletlerin başkent Kabil'de büyükelçiliklerini açmalarını talep eden Muttaki, "Bu büyük toplantının katılımcılarının, ABD yetkililerine Afganlara yönelik zulmün ve Afgan hükümetinin zayıflatılmasının kimsenin çıkarına olmadığını hatırlatmasını istiyoruz." dedi.

Kurucu üye olarak İİT bünyesinde aktif üyelik sergilemek istediklerinin altını çizen Muttaki, "Herkes, Afganistan'ın siyasi izolasyonunun hiç kimsenin yararına olmadığını kabul etmelidir. Bu nedenle, herkesin mevcut istikrarı desteklemesi ve hem siyasi hem de ekonomik olarak bunun arkasında durması zorunludur." ifadesini kullandı.

Muttaki, İslam ülkelerinden gelecek ve Afganistan'ı mevcut krizden çıkarabilecek tüm talep, endişe ve tavsiyeleri dinlemeye hazır olduklarının altını çizerek, kadın ve insan haklarını genişletmek için adım attıklarını ve yeni adımlar üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Afganistan'a yatırım çağrısı yapan Muttaki, "Tüm dünyaya ve özellikle İslam ülkelerine Afganistan topraklarının hiç kimseye karşı kullanılmayacağının garantisini veriyoruz. Uyuşturucu madde ekimi ve kaçakçılığı ile mücadele için birlikte çalışacağız." dedi.

Muttaki, ülkesine yönelik yardımların kesilmesinin ve rezervlerin dondurulmasının insan hakkı ihlali olduğunu belirterek, bunun ülkedeki insani krizi derinleştirdiğini ve en kısa sürede çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Afganistan acil yardım bekliyor

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin raporuna göre, Afganistan insani yardıma ihtiyaç duyan ilk 5 ülke arasında yer alıyor.

Taliban sonrası Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti.

Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve ABD Merkez Bankası da Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini kesmişti.

ABD, Taliban'ın Kabil'e girişinden iki gün sonra 17 Ağustos'ta Afganistan Merkez Bankasının yaklaşık 10 milyar dolarlık rezervini de dondurmuştu.

Söz konusu gelişmeler halihazırda çatışmalar ve istikrarsızlık nedeniyle zor günler geçiren ülke ekonomisini içinden çıkılmaz bir noktaya sürüklemişti. Afganistan genelinde işsizlik, fakirlik ve açlık alarm verici seviyelere ulaştı.

BM, Afganistan'da kış aylarında nüfusun yarısından fazlasına tekabül eden 22,8 milyon kişinin ciddi anlamda gıda sıkıntısı yaşayabileceğini öngörüyor.

Taliban yetkilileri ise Afganistan'a yönelik uluslararası yardımları yeniden hayata geçirilmesini talep ediyor.

AA / Bilal Güler - Son Dakika Haberleri

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